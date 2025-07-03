Aspen Dental Salários

Diretório de Empresas
O salário da Aspen Dental varia de $42,806 em remuneração total por ano para um Tecnólogo de Informação (TI) na extremidade inferior a $331,650 para um Médico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Aspen Dental. Última atualização: 8/26/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $130K
Analista de Negócio
$116K
Cientista de Dados
$114K

Tecnólogo de Informação (TI)
$42.8K
Médico
$332K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Aspen Dental é Médico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $331,650. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Aspen Dental é $115,575.

