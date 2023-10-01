Diretório de Empresas
ASM
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

ASM Salários

A faixa salarial da ASM varia de $48,663 em remuneração total por ano para um Operações de Negócios no limite inferior a $156,310 para um Designer de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ASM. Última atualização: 8/21/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro Mecânico
Median $115K
Engenheiro de Software
Median $134K
Engenheiro de Hardware
Median $150K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Operações de Negócios
$48.7K
Engenheiro Químico
$140K
Engenheiro Eletrotécnico
$113K
Designer de Produto
$156K
Gestor de Projeto
$134K
Engenheiro de Vendas
$99.5K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

O cargo mais bem pago reportado na ASM é Designer de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $156,310. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ASM é $134,000.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para ASM

Empresas Relacionadas

  • Flipkart
  • SoFi
  • LinkedIn
  • Apple
  • Roblox
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos