Arya.ai
Arya.ai Engenheiro de Software Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Software in India na Arya.ai varia de ₹430K a ₹589K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Arya.ai. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$5.3K - $6.3K
India
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$4.9K$5.3K$6.3K$6.7K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Arya.ai?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Arya.ai in India situa-se numa remuneração total anual de ₹588,644. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Arya.ai para a função de Engenheiro de Software in India é ₹429,966.

