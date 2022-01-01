Arrowstreet Capital Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Arrowstreet Capital varia de $128,520 em remuneração total por ano para um Gestor de Projeto no limite inferior a $381,900 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Arrowstreet Capital. Última atualização: 8/24/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $200K

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
$314K
Gestor de Projeto
$129K

Gestor de Engenharia de Software
$382K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Arrowstreet Capital é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $381,900. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Arrowstreet Capital é $256,780.

Outros Recursos