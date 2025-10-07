A remuneração de Investigador Científico in United Kingdom na Arm varia de £76.8K por year para Grade 3 a £123K por year para Grade 5. O pacote de remuneração in United Kingdom mediano year totaliza £82.5K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Arm. Última atualização: 10/7/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
Grade 2
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 3
£76.8K
£58.6K
£11.5K
£6.7K
Grade 4
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 5
£123K
£84.1K
£30.5K
£8.8K
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Arm, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)