A remuneração de ASIC Engineer in United Kingdom na Arm varia de £35.4K por year para Graduate Hardware Engineer a £187K por year para Principal Hardware Engineer. O pacote de remuneração in United Kingdom mediano year totaliza £109K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Arm. Última atualização: 10/7/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
Graduate Hardware Engineer
£35.4K
£32.5K
£2.9K
£0
Hardware Engineer
£71.1K
£50.2K
£15K
£6K
Senior Hardware Engineer
£97.6K
£68.7K
£27.4K
£1.4K
Staff Hardware Engineer
£147K
£92.1K
£50.8K
£3.6K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Arm, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)