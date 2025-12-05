Diretório de Empresas
Aristeia Capital
Aristeia Capital Gestor de Ciência de Dados Salários

A remuneração total média de Gestor de Ciência de Dados in United States na Aristeia Capital varia de $486K a $690K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Aristeia Capital. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$552K - $654K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$486K$552K$654K$690K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Aristeia Capital?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Ciência de Dados na Aristeia Capital in United States situa-se numa remuneração total anual de $690,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Aristeia Capital para a função de Gestor de Ciência de Dados in United States é $486,000.

Outros Recursos

