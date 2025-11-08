Diretório de Empresas
Arcesium
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Engenheiro de Software Nível

Software Engineer

Níveis na Arcesium

Comparar Níveis
  1. Software EngineerL1
  2. Senior Software EngineerL2
  3. Technical LeadL3
    4. Mostrar 3 Mais Níveis
Média Anual Remuneração Total
₹27,368
Salário Base
₹2,105,963
Acções ()
₹45,689
Bónus
₹239,189
Block logo
+₹5.07M
Robinhood logo
+₹7.77M
Stripe logo
+₹1.75M
Datadog logo
+₹3.06M
Verily logo
+₹1.92M
Don't get lowballed
Últimas Submissões de Salários
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Tens alguma questão? Pergunta à comunidade.

Visita a comunidade Levels.fyi para interagires com funcionários de diferentes empresas, obteres dicas de carreira e muito mais.

Visita Agora!

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Arcesium

Empresas Relacionadas

  • SoftServe
  • exadel
  • InvestCloud
  • Avtex
  • MedeAnalytics
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos