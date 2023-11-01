Diretório de Empresas
ArcelorMittal
ArcelorMittal Salários

O salário da ArcelorMittal varia de $12,781 em remuneração total por ano para um Marketing in Morocco na extremidade inferior a $197,936 para um Information Technologist (IT) in Luxembourg na extremidade superior.

$160K

Engenheiro de Software
Median $85.9K
Analista de Negócio
$74K
Engenheiro Químico
$18.1K

Cientista de Dados
$70.8K
Analista Financeiro
$95.8K
Designer Gráfico
$45.2K
Recursos Humanos
$85.7K
Information Technologist (IT)
$198K
Marketing
$12.8K
Gestor de Projecto
$57.9K
Arquitecto de Soluções
$107K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na ArcelorMittal é Information Technologist (IT) at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $197,936. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ArcelorMittal é $73,963.

