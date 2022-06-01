Diretório de Empresas
AppsFlyer
AppsFlyer Salários

A faixa salarial da AppsFlyer varia de $29,470 em remuneração total por ano para um Sucesso do Cliente no limite inferior a $269,593 para um Gestor de Programa Técnico no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da AppsFlyer. Última atualização: 8/13/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $133K

Engenheiro de Software Backend

Gestor de Engenharia de Software
Median $144K
Analista de Negócios
$95.4K

Sucesso do Cliente
$29.5K
Analista de Dados
$85.3K
Cientista de Dados
$141K
Recursos Humanos
$85.4K
Marketing
$54K
Designer de Produto
$85.4K
Gestor de Produto
$109K
Gestor de Programa
$125K
Recrutador
$147K
Vendas
$121K
Gestor de Programa Técnico
$270K
Plano de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na AppsFlyer, as Concessões de ações/participação estão sujeitas a um plano de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire em 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 4th-ANO (2.08% mensal)

FAQs

O cargo mais bem pago reportado na AppsFlyer é Gestor de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $269,593. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na AppsFlyer é $115,012.

Outros Recursos