Diretório de Empresas
Apprentice.io
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

Apprentice.io Salários

A faixa salarial da Apprentice.io varia de $174,125 em remuneração total por ano para um Vendas no limite inferior a $205,020 para um Engenheiro de Vendas no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Apprentice.io. Última atualização: 8/12/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Vendas
$174K
Engenheiro de Vendas
$205K
Engenheiro de Software
$189K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Apprentice.io é Engenheiro de Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $205,020. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Apprentice.io é $189,306.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para Apprentice.io

Empresas Relacionadas

  • Flipkart
  • Pinterest
  • Uber
  • Square
  • Intuit
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos