AppOmni Salários

A faixa salarial da AppOmni varia de $150,750 em remuneração total por ano para um Investigador de Experiência do Utilizador no limite inferior a $326,625 para um Gestor de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da AppOmni. Última atualização: 8/12/2025

$160K

Designer de Produto
$159K
Gestor de Produto
$327K
Gestor de Engenharia de Software
$229K

Gestor de Programa Técnico
$156K
Investigador de Experiência do Utilizador
$151K
FAQs

Den högst betalande rollen som rapporterats på AppOmni är Gestor de Produto at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $326,625. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på AppOmni är $159,200.

