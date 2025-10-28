Diretório de Empresas
AppLovin
AppLovin Recrutador Salários

A remuneração total média de Recrutador in United States na AppLovin varia de $96.7K a $135K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da AppLovin. Última atualização: 10/28/2025

Remuneração Total Média

$105K - $127K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$96.7K$105K$127K$135K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

100%

ANO 1

Tipo de Ações
RSU

Na AppLovin, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos:

  • 100% adquire-se no 1st-ANO (25.00% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Recrutador na AppLovin in United States situa-se numa remuneração total anual de $135,176. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na AppLovin para a função de Recrutador in United States é $96,721.

