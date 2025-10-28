Diretório de Empresas
A remuneração de Gestor de Produto in Germany na AppLovin totaliza €102K por year para Senior Product Manager 2. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da AppLovin. Última atualização: 10/28/2025

Remuneração Total Média

€92.9K - €108K
Germany
Intervalo Comum
Intervalo Possível
€81.9K€92.9K€108K€119K
Intervalo Comum
Intervalo Possível
Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
Cronograma de Aquisição

100%

ANO 1

Tipo de Ações
RSU

Na AppLovin, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos:

  • 100% adquire-se no 1st-ANO (25.00% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Produto na AppLovin in Germany situa-se numa remuneração total anual de €118,890. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na AppLovin para a função de Gestor de Produto in Germany é €81,924.

