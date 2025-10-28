Diretório de Empresas
Applied Research Solutions
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gestor de Programa Técnico

  • Todos os Salários de Gestor de Programa Técnico

Applied Research Solutions Gestor de Programa Técnico Salários

A remuneração total média de Gestor de Programa Técnico in United States na Applied Research Solutions varia de $124K a $176K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Applied Research Solutions. Última atualização: 10/28/2025

Remuneração Total Média

$141K - $167K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$124K$141K$167K$176K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Applied Research Solutions?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Programa Técnico na Applied Research Solutions in United States situa-se numa remuneração total anual de $175,950. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Applied Research Solutions para a função de Gestor de Programa Técnico in United States é $123,930.

