A remuneração de Investigador de UX in United States na Apple varia de $139K por year para ICT2 a $308K por year para ICT4. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $310K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Apple. Última atualização: 10/28/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
ICT2
$139K
$130K
$2.5K
$6.8K
ICT3
$238K
$162K
$63.1K
$12.3K
ICT4
$308K
$199K
$95.7K
$13K
ICT5
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Apple, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (12.50% semestral)
25% adquire-se no 2nd-ANO (12.50% semestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (12.50% semestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (12.50% semestral)
