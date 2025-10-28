A remuneração de Analista de Dados in United States na Apple varia de $85.8K por year para ICT2 a $197K por year para ICT4. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $164K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Apple. Última atualização: 10/28/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
ICT2
$85.8K
$80.7K
$3.5K
$1.7K
ICT3
$172K
$144K
$24.8K
$3K
ICT4
$197K
$163K
$25.3K
$8.3K
ICT5
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Apple, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)