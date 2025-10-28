Apple Desenvolvimento de Negócios Salários

A remuneração de Desenvolvimento de Negócios in Brazil na Apple totaliza R$531K por year para ICT3. O pacote de remuneração in Brazil mediano year totaliza R$644K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Apple. Última atualização: 10/28/2025

Média Remuneração Por Nível Adicionar Remuneração Comparar Níveis

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus ICT2 R$ -- R$ -- R$ -- R$ -- ICT3 R$531K R$442K R$62.5K R$26.9K ICT4 R$ -- R$ -- R$ -- R$ -- ICT5 R$ -- R$ -- R$ -- R$ -- Ver 4 Mais Níveis

+ R$248K + R$320K + R$491K + R$110K + R$193K + R$121K Don't get lowballed

Últimas Submissões Salariais

​ Filtro de Tabela Subscrever Adicionar Adicionar Remuneração Adicionar Remuneração

Empresa Localização | Data Nome do Nível Etiqueta Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( BRL ) Base | Ações (ano) | Bónus Nenhum salário encontrado Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Receba notificações de novos salários Exportar DadosVer Vagas Abertas

RH / Recrutamento? Crie uma proposta interativa

Cronograma de Aquisição Principal Alternativa 1 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Apple, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 12.50 % semestral )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 12.50 % semestral )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 12.50 % semestral )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 12.50 % semestral ) 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Apple, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 2.08 % mensal )

Qual é o calendário de aquisição na Apple ?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada Subscrever ofertas Desenvolvimento de Negócios verificadas . Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais → Introduza o Seu E-mail Introduza o Seu E-mail Subscrever Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.