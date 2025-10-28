Diretório de Empresas
Apple
Apple Assistente Administrativo Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Assistente Administrativo na Apple totaliza $60.3K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Apple. Última atualização: 10/28/2025

Pacote Mediano
company icon
Apple
Administrative Assistant
Cupertino, CA
Total por ano
$60.3K
Nível
L1
Base
$60.3K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
1 Ano
Quais são os níveis de carreira na Apple?
Apple logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Submissões Salariais
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Apple, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (12.50% semestral)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (12.50% semestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (12.50% semestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (12.50% semestral)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Apple, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Assistente Administrativo na Apple in United States situa-se numa remuneração total anual de $183,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Apple para a função de Assistente Administrativo in United States é $60,320.

Outros Recursos