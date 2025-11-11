Appian Engenheiro de Software Full-Stack Salários em Northern Virginia Washington DC

A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in Northern Virginia Washington DC na Appian varia de $121K por year para Software Engineer 1 a $155K por year para Software Engineer 2. O pacote de remuneração in Northern Virginia Washington DC mediano year totaliza $130K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Appian. Última atualização: 11/11/2025

Últimas Submissões Salariais

Cronograma de Aquisição Principal 20 % ANO 1 20 % ANO 2 20 % ANO 3 20 % ANO 4 20 % ANO 5 Tipo de Ações RSU Na Appian, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos: 20 % adquire-se no 1st - ANO ( 20.00 % anual )

20 % adquire-se no 2nd - ANO ( 20.00 % anual )

20 % adquire-se no 3rd - ANO ( 20.00 % anual )

20 % adquire-se no 4th - ANO ( 20.00 % anual )

20 % adquire-se no 5th - ANO ( 20.00 % anual )

Qual é o calendário de aquisição na Appian ?

