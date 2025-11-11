A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in India na Appian totaliza ₹2.76M por year para Software Engineer 2. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹2.76M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Appian. Última atualização: 11/11/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer 2
₹2.76M
₹2.52M
₹65.6K
₹170K
Senior Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
20%
ANO 1
20%
ANO 2
20%
ANO 3
20%
ANO 4
20%
ANO 5
Na Appian, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:
20% adquire-se no 1st-ANO (20.00% anual)
20% adquire-se no 2nd-ANO (20.00% anual)
20% adquire-se no 3rd-ANO (20.00% anual)
20% adquire-se no 4th-ANO (20.00% anual)
20% adquire-se no 5th-ANO (20.00% anual)