Appian
Appian Engenheiro de Software Full-Stack Salários

A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in United States na Appian varia de $121K por year para Software Engineer 1 a $182K por year para Senior Software Engineer 1. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $130K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Appian. Última atualização: 11/11/2025

Média Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
Software Engineer 1
(Nível de Entrada)
$121K
$113K
$356
$7.7K
Software Engineer 2
$155K
$141K
$3.8K
$10.7K
Senior Software Engineer 1
$182K
$175K
$2.5K
$5K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Cronograma de Aquisição

20%

ANO 1

20%

ANO 2

20%

ANO 3

20%

ANO 4

20%

ANO 5

Tipo de Ações
RSU

Na Appian, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 20% adquire-se no 1st-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 2nd-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 3rd-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 4th-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 5th-ANO (20.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software Full-Stack na Appian in United States situa-se numa remuneração total anual de $205,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Appian para a função de Engenheiro de Software Full-Stack in United States é $143,400.

Outros Recursos