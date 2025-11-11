A remuneração total média de Contabilista Técnico in United States na Appian varia de $92.4K a $129K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Appian. Última atualização: 11/11/2025
Remuneração Total Média
Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!
20%
ANO 1
20%
ANO 2
20%
ANO 3
20%
ANO 4
20%
ANO 5
Na Appian, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:
20% adquire-se no 1st-ANO (20.00% anual)
20% adquire-se no 2nd-ANO (20.00% anual)
20% adquire-se no 3rd-ANO (20.00% anual)
20% adquire-se no 4th-ANO (20.00% anual)
20% adquire-se no 5th-ANO (20.00% anual)