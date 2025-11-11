Diretório de Empresas
Appian
Appian Contabilista Técnico Salários

A remuneração total média de Contabilista Técnico in United States na Appian varia de $92.4K a $129K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Appian. Última atualização: 11/11/2025

Remuneração Total Média

$99K - $117K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$92.4K$99K$117K$129K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

20%

ANO 1

20%

ANO 2

20%

ANO 3

20%

ANO 4

20%

ANO 5

Tipo de Ações
RSU

Na Appian, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 20% adquire-se no 1st-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 2nd-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 3rd-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 4th-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 5th-ANO (20.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Contabilista Técnico na Appian in United States situa-se numa remuneração total anual de $128,700. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Appian para a função de Contabilista Técnico in United States é $92,400.

