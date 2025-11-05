A remuneração de Engenheiro de Software in Canada na AppDirect varia de CA$83K por year para P1 a CA$142K por year para P4. O pacote de remuneração in Canada mediano year totaliza CA$129K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da AppDirect. Última atualização: 11/5/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
P1
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
CA$128K
CA$121K
CA$1.6K
CA$5.1K
P4
CA$142K
CA$132K
CA$973
CA$9.5K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na AppDirect, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)