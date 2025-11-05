Diretório de Empresas
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Canada

AppDirect Engenheiro de Software Salários em Canada

A remuneração de Engenheiro de Software in Canada na AppDirect varia de CA$83K por year para P1 a CA$142K por year para P4. O pacote de remuneração in Canada mediano year totaliza CA$129K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da AppDirect. Última atualização: 11/5/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
P1
Associate Software Engineer(Nível de Entrada)
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
Software Engineer
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
Senior Software Engineer
CA$128K
CA$121K
CA$1.6K
CA$5.1K
P4
Staff Software Engineer
CA$142K
CA$132K
CA$973
CA$9.5K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na AppDirect, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na AppDirect in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$159,303. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na AppDirect para a função de Engenheiro de Software in Canada é CA$122,744.

