A remuneração de Engenheiro de Software in Canada na AppDirect varia de CA$83K por year para P1 a CA$142K por year para P4. O pacote de remuneração in Canada mediano year totaliza CA$129K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da AppDirect. Última atualização: 11/5/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus P1 Associate Software Engineer ( Nível de Entrada ) CA$83K CA$79.3K CA$0 CA$3.7K P2 Software Engineer CA$120K CA$106K CA$2.7K CA$10.8K P3 Senior Software Engineer CA$128K CA$121K CA$1.6K CA$5.1K P4 Staff Software Engineer CA$142K CA$132K CA$973 CA$9.5K Ver 3 Mais Níveis

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações Options Na AppDirect, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 2.08 % mensal )

