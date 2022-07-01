Diretório de Empresas
Apollo.io
Apollo.io Salários

O salário da Apollo.io varia de $59,069 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $306,460 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Apollo.io. Última atualização: 11/14/2025

Engenheiro de Software
L4 $59.1K
L5 $78.3K
L6 $97.6K

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Software Backend

Gestor de Produto
Median $280K
Gestor de Operações de Negócio
$186K

Analista de Negócios
$164K
Cientista de Dados
$253K
Designer Gráfico
$212K
Recursos Humanos
$151K
Marketing
$114K
Designer de Produto
$284K
Gestor de Design de Produto
$243K
Recrutador
$219K
Gestor de Engenharia de Software
$306K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Apollo.io, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Apollo.io é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $306,460. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Apollo.io é $199,020.

