Apex.AI Engenheiro de Software Salários em Munich Metro Region

O pacote de remuneração in Munich Metro Region mediano de Engenheiro de Software na Apex.AI totaliza €84.9K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Apex.AI. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
company icon
Apex.AI
Software Engineer
Munich, BY, Germany
Total por ano
€84.9K
Nível
hidden
Base
€84.9K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€0
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos exp
11+ Anos
Quais são os níveis de carreira na Apex.AI?
Últimas Submissões Salariais
Últimas Submissões Salariais

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Apex.AI in Munich Metro Region situa-se numa remuneração total anual de €163,043. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Apex.AI para a função de Engenheiro de Software in Munich Metro Region é €94,570.

Outros Recursos