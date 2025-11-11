Diretório de Empresas
Apex Fintech Solutions
Apex Fintech Solutions Engenheiro de Software Backend Salários

A remuneração de Engenheiro de Software Backend in United States na Apex Fintech Solutions totaliza $107K por year para Software Engineer I. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $132K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Apex Fintech Solutions. Última atualização: 11/11/2025

Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
Software Engineer I
(Nível de Entrada)
$107K
$97.5K
$0
$9.8K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Submissões Salariais
O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software Backend na Apex Fintech Solutions in United States situa-se numa remuneração total anual de $143,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Apex Fintech Solutions para a função de Engenheiro de Software Backend in United States é $120,000.

Outros Recursos