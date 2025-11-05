Diretório de Empresas
Aon
Aon Atuário Salários em Canada

O pacote de remuneração in Canada mediano de Atuário na Aon totaliza CA$63.5K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Aon. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
company icon
Aon
Benefits Analyst
Montreal, QC, Canada
Total por ano
CA$63.5K
Nível
Analyst 1
Base
CA$60.5K
Stock (/yr)
CA$0
Bónus
CA$3K
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
1 Ano
Quais são os níveis de carreira na Aon?
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Atuário na Aon in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$76,260. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Aon para a função de Atuário in Canada é CA$60,737.

Outros Recursos