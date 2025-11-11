Diretório de Empresas
ANZ
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Engenheiro de Confiabilidade de Site

ANZ Engenheiro de Confiabilidade de Site Salários

A remuneração de Engenheiro de Confiabilidade de Site in Australia na ANZ varia de A$119K por year para Junior Software Engineer a A$149K por year para Software Engineer. O pacote de remuneração in Australia mediano year totaliza A$159K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da ANZ. Última atualização: 11/11/2025

Média Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
Junior Software Engineer
(Nível de Entrada)
A$119K
A$116K
A$0
A$3.6K
Software Engineer
A$149K
A$146K
A$0
A$3.4K
Senior Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Block logo
+A$89.6K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.9K
Datadog logo
+A$54K
Verily logo
+A$34K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Quais são os níveis de carreira na ANZ?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Confiabilidade de Site na ANZ in Australia situa-se numa remuneração total anual de A$175,811. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ANZ para a função de Engenheiro de Confiabilidade de Site in Australia é A$155,962.

