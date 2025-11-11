A remuneração de Engenheiro de Confiabilidade de Site in Australia na ANZ varia de A$119K por year para Junior Software Engineer a A$149K por year para Software Engineer. O pacote de remuneração in Australia mediano year totaliza A$159K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da ANZ. Última atualização: 11/11/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
Junior Software Engineer
A$119K
A$116K
A$0
A$3.6K
Software Engineer
A$149K
A$146K
A$0
A$3.4K
Senior Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
