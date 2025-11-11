A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in Greater Melbourne Area na ANZ varia de A$171K por year para Senior Software Engineer a A$190K por year para Lead Software Engineer. O pacote de remuneração in Greater Melbourne Area mediano year totaliza A$182K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da ANZ. Última atualização: 11/11/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
Junior Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Senior Software Engineer
A$171K
A$168K
A$0
A$3K
Lead Software Engineer
A$190K
A$182K
A$0
A$8.7K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
