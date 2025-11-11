Diretório de Empresas
ANZ Engenheiro de Dados Salários

O pacote de remuneração in Australia mediano de Engenheiro de Dados na ANZ totaliza A$127K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da ANZ. Última atualização: 11/11/2025

Pacote Mediano
company icon
ANZ
Data Engineer
Melbourne, VI, Australia
Total por ano
A$127K
Nível
L4
Base
A$124K
Stock (/yr)
A$0
Bónus
A$3.1K
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na ANZ?
Últimas Submissões Salariais
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Dados na ANZ in Australia situa-se numa remuneração total anual de A$184,123. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ANZ para a função de Engenheiro de Dados in Australia é A$123,878.

