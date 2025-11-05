A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Sydney na ANZ totaliza A$181K por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in Greater Sydney mediano year totaliza A$107K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da ANZ. Última atualização: 11/5/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Junior Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Senior Software Engineer
A$181K
A$175K
A$0
A$5.7K
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
