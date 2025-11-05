Diretório de Empresas
ANZ
ANZ Engenheiro de Software Salários em Greater Bengaluru

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Bengaluru na ANZ varia de ₹1.8M por year para Junior Software Engineer a ₹3.46M por year para Lead Software Engineer. O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano year totaliza ₹1.79M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da ANZ. Última atualização: 11/5/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Junior Software Engineer
(Nível de Entrada)
₹1.8M
₹1.8M
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.4M
₹1.4M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.08M
₹3.07M
₹10K
₹0
Lead Software Engineer
₹3.46M
₹3.46M
₹0
₹0
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na ANZ?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Engenheiro DevOps

Engenheiro de Confiabilidade de Site

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na ANZ in Greater Bengaluru situa-se numa remuneração total anual de ₹3,964,234. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ANZ para a função de Engenheiro de Software in Greater Bengaluru é ₹1,788,521.

