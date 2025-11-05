A remuneração de Cientista de Dados in Greater Melbourne Area na ANZ varia de A$126K por year para Data Scientist a A$171K por year para Senior Data Scientist. O pacote de remuneração in Greater Melbourne Area mediano year totaliza A$119K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da ANZ. Última atualização: 11/5/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***