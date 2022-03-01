Diretório de Empresas
Anyscale
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

Anyscale Salários

A faixa salarial da Anyscale varia de $144,275 em remuneração total por ano para um Recrutador no limite inferior a $317,500 para um Engenheiro de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Anyscale. Última atualização: 8/11/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $318K
Gestor de Produto
$204K
Recrutador
$144K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Arquiteto de Soluções
$299K
Gestor de Programa Técnico
$208K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Plano de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Anyscale, as Concessões de ações/participação estão sujeitas a um plano de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire em 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 4th-ANO (2.08% mensal)

Tem uma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade do Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e mais.

Visitar Agora!

FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Anyscale é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $317,500. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Anyscale é $207,955.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para Anyscale

Empresas Relacionadas

  • Socure
  • Higher Logic
  • Womply
  • Sofar Ocean
  • Rubrik
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos