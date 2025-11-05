Diretório de Empresas
ANYbotics
ANYbotics Engenheiro de Software Salários em Greater Zurich Area

O pacote de remuneração in Greater Zurich Area mediano de Engenheiro de Software na ANYbotics totaliza CHF 87.4K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da ANYbotics. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
company icon
ANYbotics
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Total por ano
CHF 87.4K
Nível
L2
Base
CHF 87.4K
Stock (/yr)
CHF 0
Bónus
CHF 0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na ANYbotics?
Block logo
+CHF 47.3K
Robinhood logo
+CHF 72.5K
Stripe logo
+CHF 16.3K
Datadog logo
+CHF 28.5K
Verily logo
+CHF 17.9K
Últimas Submissões Salariais
Nenhum salário encontrado
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na ANYbotics in Greater Zurich Area situa-se numa remuneração total anual de CHF 95,058. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ANYbotics para a função de Engenheiro de Software in Greater Zurich Area é CHF 87,351.

