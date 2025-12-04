Diretório de Empresas
Anti-Defamation League
Anti-Defamation League Banqueiro de Investimento Salários

A remuneração total média de Banqueiro de Investimento in Saudi Arabia na Anti-Defamation League varia de SAR 249K a SAR 354K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Anti-Defamation League. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$75.3K - $85.7K
Saudi Arabia
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$66.5K$75.3K$85.7K$94.5K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Anti-Defamation League?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Banqueiro de Investimento na Anti-Defamation League in Saudi Arabia situa-se numa remuneração total anual de SAR 354,456. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Anti-Defamation League para a função de Banqueiro de Investimento in Saudi Arabia é SAR 249,320.

