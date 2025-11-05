A remuneração de Engenheiro de Software in New York City Area na Anthropic varia de $350K por year para Software Engineer a $535K por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in New York City Area mediano year totaliza $500K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Anthropic. Última atualização: 11/5/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Software Engineer
$350K
$225K
$125K
$0
Senior Software Engineer
$535K
$310K
$225K
$0
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Anthropic, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)
