Diretório de Empresas
Anthology
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

Anthology Salários

A faixa salarial da Anthology varia de $15,075 em remuneração total por ano para um Consultor de Gestão no limite inferior a $179,598 para um Arquiteto de Soluções no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Anthology. Última atualização: 8/21/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $125K

Engenheiro de Software Full-Stack

Tecnólogo de Informação (TI)
$74.6K
Consultor de Gestão
$15.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Designer de Produto
$87.4K
Gestor de Engenharia de Software
$70.4K
Arquiteto de Soluções
$180K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

The highest paying role reported at Anthology is Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $179,598. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Anthology is $81,030.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para Anthology

Empresas Relacionadas

  • Spok
  • Inmar
  • HCSS
  • Caissa
  • TechSmith
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos