Anthem Salários

A faixa salarial da Anthem varia de $84,575 em remuneração total por ano para um Tecnólogo de Informação (TI) no limite inferior a $208,740 para um Gestor de Ciência de Dados no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Anthem. Última atualização: 8/21/2025

$160K

Analista de Negócios
Median $117K
Engenheiro de Software
Median $110K
Arquiteto de Soluções
Median $201K

Gestor de Ciência de Dados
$209K
Cientista de Dados
Median $145K
Analista Financeiro
$88.4K
Tecnólogo de Informação (TI)
$84.6K
Designer de Produto
$136K
Gestor de Produto
Median $148K
Gestor de Engenharia de Software
$159K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Anthem é Gestor de Ciência de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $208,740. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Anthem é $140,338.

Outros Recursos