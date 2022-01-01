Ant Group Salários

Diretório de Empresas
Ant Group
A faixa salarial da Ant Group varia de $54,398 em remuneração total por ano para um Gestor de Projeto no limite inferior a $220,743 para um Analista de Negócios no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Ant Group. Última atualização: 8/21/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $69.5K
Gestor de Produto
Median $87.6K
Analista de Negócios
$221K

Desenvolvimento de Negócios
$56K
Cientista de Dados
$90.6K
Marketing
$121K
Operações de Marketing
$167K
Designer de Produto
$80.4K
Gestor de Projeto
$54.4K
Arquiteto de Soluções
$146K
FAQs

The highest paying role reported at Ant Group is Analista de Negócios at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $220,743. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ant Group is $89,118.

