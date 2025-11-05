A remuneração de Engenheiro de Software in Spain na Ansys varia de €45.7K por year para P2 a €70.5K por year para P3. O pacote de remuneração in Spain mediano year totaliza €61.1K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Ansys. Última atualização: 11/5/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€45.7K
€38.6K
€4.8K
€2.4K
P3
€70.5K
€55.4K
€12.3K
€2.9K
P4
€ --
€ --
€ --
€ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
33%
ANO 1
33%
ANO 2
33%
ANO 3
Na Ansys, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33% adquire-se no 1st-ANO (33.00% anual)
33% adquire-se no 2nd-ANO (33.00% anual)
33% adquire-se no 3rd-ANO (33.00% anual)
