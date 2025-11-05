Diretório de Empresas
Ansys
Ansys Engenheiro de Software Salários em San Francisco Bay Area

A remuneração de Engenheiro de Software in San Francisco Bay Area na Ansys varia de $137K por year para P2 a $156K por year para P3. O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano year totaliza $154K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Ansys. Última atualização: 11/5/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
P1
Software Engineer 1(Nível de Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Software Engineer 2
$137K
$123K
$6.8K
$7.2K
P3
Senior Software Engineer
$156K
$138K
$7.3K
$11.5K
P4
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

33%

ANO 1

33%

ANO 2

33%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Ansys, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire-se no 1st-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire-se no 2nd-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire-se no 3rd-ANO (33.00% anual)



Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Produção

Cientista de Investigação

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Ansys in San Francisco Bay Area situa-se numa remuneração total anual de $312,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Ansys para a função de Engenheiro de Software in San Francisco Bay Area é $148,000.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Ansys

