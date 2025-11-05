Ansys Engenheiro de Software Salários em India

A remuneração de Engenheiro de Software in India na Ansys varia de ₹1.93M por year para P1 a ₹3.9M por year para P4. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹2.37M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Ansys. Última atualização: 11/5/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus P1 Software Engineer 1 ( Nível de Entrada ) ₹1.93M ₹1.71M ₹155K ₹59.3K P2 Software Engineer 2 ₹2.6M ₹2.09M ₹283K ₹224K P3 Senior Software Engineer ₹3.94M ₹3.04M ₹799K ₹103K P4 Lead Software Engineer ₹3.9M ₹3.23M ₹480K ₹186K Ver 4 Mais Níveis

Cronograma de Aquisição Principal 33 % ANO 1 33 % ANO 2 33 % ANO 3 Tipo de Ações RSU Na Ansys, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos: 33 % adquire-se no 1st - ANO ( 33.00 % anual )

33 % adquire-se no 2nd - ANO ( 33.00 % anual )

33 % adquire-se no 3rd - ANO ( 33.00 % anual )

Qual é o calendário de aquisição na Ansys ?

