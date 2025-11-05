A remuneração de Engenheiro de Software in India na Ansys varia de ₹1.93M por year para P1 a ₹3.9M por year para P4. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹2.37M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Ansys. Última atualização: 11/5/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
P1
₹1.93M
₹1.71M
₹155K
₹59.3K
P2
₹2.6M
₹2.09M
₹283K
₹224K
P3
₹3.94M
₹3.04M
₹799K
₹103K
P4
₹3.9M
₹3.23M
₹480K
₹186K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
33%
ANO 1
33%
ANO 2
33%
ANO 3
Na Ansys, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33% adquire-se no 1st-ANO (33.00% anual)
33% adquire-se no 2nd-ANO (33.00% anual)
33% adquire-se no 3rd-ANO (33.00% anual)
