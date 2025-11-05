Ansys Engenheiro de Software Salários em Canada

A remuneração de Engenheiro de Software in Canada na Ansys varia de CA$79.7K por year para P1 a CA$117K por year para P3. O pacote de remuneração in Canada mediano year totaliza CA$108K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Ansys. Última atualização: 11/5/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus P1 Software Engineer 1 ( Nível de Entrada ) CA$79.7K CA$76.5K CA$0 CA$3.2K P2 Software Engineer 2 CA$112K CA$98K CA$8.2K CA$6.2K P3 Senior Software Engineer CA$117K CA$105K CA$8.9K CA$3.6K P4 Lead Software Engineer CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- Ver 4 Mais Níveis

Cronograma de Aquisição Principal 33 % ANO 1 33 % ANO 2 33 % ANO 3 Tipo de Ações RSU Na Ansys, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos: 33 % adquire-se no 1st - ANO ( 33.00 % anual )

33 % adquire-se no 2nd - ANO ( 33.00 % anual )

33 % adquire-se no 3rd - ANO ( 33.00 % anual )

