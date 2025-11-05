A remuneração de Engenheiro Mecânico in San Francisco Bay Area na Ansys varia de $176K por year para P3 a $284K por year para P5. O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano year totaliza $186K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Ansys. Última atualização: 11/5/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$176K
$149K
$12.9K
$14.2K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
33%
ANO 1
33%
ANO 2
33%
ANO 3
Na Ansys, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33% adquire-se no 1st-ANO (33.00% anual)
33% adquire-se no 2nd-ANO (33.00% anual)
33% adquire-se no 3rd-ANO (33.00% anual)