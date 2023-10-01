Diretório de Empresas
Anritsu
Anritsu Salários

A faixa salarial da Anritsu varia de $25,853 em remuneração total por ano para um Vendas no limite inferior a $172,860 para um Gestor de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Anritsu. Última atualização: 8/21/2025

$160K

Engenheiro Eletrotécnico
$95.5K
Tecnólogo de Informação (TI)
$55.9K
Gestor de Produto
$173K

Gestor de Projeto
$171K
Vendas
$25.9K
Engenheiro de Vendas
$34K
Engenheiro de Software
$35.4K
FAQs

El rol con mayor salario reportado en Anritsu es Gestor de Produto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $172,860. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Anritsu es $55,885.

