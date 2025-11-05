Diretório de Empresas
Anheuser-Busch InBev Engenheiro de Software Salários em Greater Sao Paulo

O pacote de remuneração in Greater Sao Paulo mediano de Engenheiro de Software na Anheuser-Busch InBev totaliza R$114K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Anheuser-Busch InBev. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
company icon
Anheuser-Busch InBev
Automation
Sao Paulo, SP, Brazil
Total por ano
R$114K
Nível
Senior
Base
R$111K
Stock (/yr)
R$0
Bónus
R$3.5K
Anos na empresa
11 Anos
Anos exp
13 Anos
Quais são os níveis de carreira na Anheuser-Busch InBev?
Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Contribuir

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Anheuser-Busch InBev in Greater Sao Paulo situa-se numa remuneração total anual de R$176,170. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Anheuser-Busch InBev para a função de Engenheiro de Software in Greater Sao Paulo é R$96,509.

Outros Recursos