A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Denver And Boulder Area na Angi varia de $143K por year para L1 a $252K por year para L4. O pacote de remuneração in Greater Denver And Boulder Area mediano year totaliza $183K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Angi. Última atualização: 11/5/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus L1 Software Engineer 1 ( Nível de Entrada ) $143K $126K $10.7K $6K L2 Software Engineer 2 $168K $148K $11K $9.5K L3 Senior Software Engineer 1 $157K $153K $4.8K $0 L4 Senior Software Engineer 2 $252K $203K $34K $15K Ver 2 Mais Níveis

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Angi, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 25.00 % anual )

