Angi
  Salários
  Engenheiro de Software

  Todos os Salários de Engenheiro de Software

  Greater Denver And Boulder Area

Angi Engenheiro de Software Salários em Greater Denver And Boulder Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Denver And Boulder Area na Angi varia de $143K por year para L1 a $252K por year para L4. O pacote de remuneração in Greater Denver And Boulder Area mediano year totaliza $183K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Angi. Última atualização: 11/5/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
Software Engineer 1(Nível de Entrada)
$143K
$126K
$10.7K
$6K
L2
Software Engineer 2
$168K
$148K
$11K
$9.5K
L3
Senior Software Engineer 1
$157K
$153K
$4.8K
$0
L4
Senior Software Engineer 2
$252K
$203K
$34K
$15K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Angi, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)



Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Angi in Greater Denver And Boulder Area situa-se numa remuneração total anual de $252,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Angi para a função de Engenheiro de Software in Greater Denver And Boulder Area é $173,000.

Outros Recursos