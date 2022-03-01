Diretório de Empresas
Angi
Angi Salários

O salário da Angi varia de $49,750 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $280,812 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Angi. Última atualização: 8/29/2025

$160K

Engenheiro de Software
L1 $155K
L2 $172K
L3 $206K
L4 $236K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Produto
Median $195K
Gestor de Engenharia de Software
L3 $274K
L4 $281K

Cientista de Dados
Median $207K
Designer de Produto
Median $138K
Recrutador
Median $130K
Assistente Administrativo
$112K
Analista de Negócio
$167K
Analista Financeiro
$169K
Recursos Humanos
$130K
Marketing
$78.6K
Vendas
$49.8K
Investigador de UX
$184K
Não encontra o seu cargo?

Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Angi, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Angi é Gestor de Engenharia de Software at the L4 level com uma remuneração total anual de $280,812. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Angi é $169,150.

Outros Recursos